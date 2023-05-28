Дюгарри: «Зидан не пойдёт в клуб, где будут игнорировать его видение футбола»

Бывший футболист французской сборной Кристоф Дюгарри рассказал о том, в какие клубы точно не пойдет Зинедин Зидан, ныне остающийся без работы. Ранее Зидан тренировал мадридский «Реал», сейчас его сватают в самые разные клубы Европы, а порой даже в сборные.

- Зидан много выиграл, и для него это преимущество, он может выбирать. Я думаю, что он не станет связываться с клубом, который ему не был интересен, который ему не нравится, в котором будут игнорировать его видение футбола, - цитирует слова Дюгарри RMC Sport.

Дюгарри выступал в одном клубе с Зиданом в 90-е годы - это было в «Бордо».