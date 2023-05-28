Слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом», но в «ПСЖ» надеются на сохранение звёздного француза в своих рядах. Для этого гранду Лиги 1 важно удовлетворить желания Мбаппе по составу. Как сообщает L’Equipe, форвард хочет, чтобы по итогам летней перестройки вокруг него была построена более сбалансированная команда.

Важным требованием Мбаппе остаётся подписание футболиста на позицию «девятки». Килиан хочет, чтобы игрок на острие стягивал внимание на себя, давая ему больше возможностей и более творческую роль на поле. Как известно, в трио с Неймаром и Месси Мбаппе приходится действовать в центре нападения, что ему не нравится.

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