«Меня забыли»: «Аяччо» уехал после матча без одного из футболистов

В субботу вечером «Аяччо» потерпел крупное поражение в гостях у «Ланса» (0:3) в предпоследнем туре Лиги 1. Нападающий Бен Туре, который провёл на поле 73 минуты, опоздал на отправление командного автобуса домой. Когда футболист пришёл на парковку, автобуса там уже не было.

Туре сразу принялся кому-то звонить, вероятно, одноклубникам или представителям штаба. В это время футболиста фотографировали болельщики и журналисты.

«Они меня забыли», - сказал Туре одному из «фотографов», как сообщает Le Figaro.

Отметим, что «Аяччо» уже не имеет шансов на сохранение прописки в топ-дивизионе Франции.