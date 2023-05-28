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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» или трансфер: Месси принял решение

28 Мая 2023 • 13:30 Комментировать (1)

Стало известно будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ». Как сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, 35-летний форвард принял решение не продлевать контракт с клубом. Таким образом, семикратный обладатель «Золотого мяча» покинет Париж летом.

У Лионеля есть несколько вариантов продолжения карьеры. В возвращении своего воспитанника заинтересована каталонская «Барселона». Кроме того, аргентинец может продолжить карьеру за пределами Европы. Предложить контракт Месси готовы саудовский «Аль-Хиляль» и «Интер Майами».

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 31 матч, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Андрей Трунов
28 Мая 2023 в 13:58
Вот это поворот! Неужели Месси не уговорят остаться в команде?
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