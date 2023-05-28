Рамос поздравил «ПСЖ» с чемпионством

Испанский защитник Серхио Рамос высказался о чемпионстве «ПСЖ» в нынешнем сезоне французской Лиги 1.

«Чемпионы. Горжусь всей командой, парни проделали огромную работу и приложили максимум усилий. Очень рад, что есть возможность насладиться еще одним титулом. Эта победа для нас и наших болельщиков», - гласит сообщение Серхио в социальных сетях.

В матче 37-го тура чемпионата Франции парижский гранд сыграл вничью со «Страсбургом» со счетом 1:1. Этот результат принес парижанам досрочный титул.

В текущем сезоне Лиги 1 Рамос провел 32 матча, забил один гол и сделал результативный пас.