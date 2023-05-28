Рекорд Месси - фейк: есть доказательства

В СМИ активно муссируется информация о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси наряду с бразильским защитником Дани Алвесом стал самым титулованным футболистом в истории. Однако, как оказалось, для достижения этого звания 35-летнему форварду не хватает еще двух трофеев.

После досрочного чемпионства «ПСЖ» на счету Лионеля стало 43 трофея. В то время как Алвес выиграл не 43 титула, как сообщалось ранее, а 45.

Месси – воспитанник каталонской «Барселоны». Аргентинский нападающий выступал за «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона Лео повел в составе «ПСЖ».

Какие трофеи выигрывал Месси – полный список побед звёздного аргентинца