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Чемпионат Франции. Лига 1

Рекорд Месси - фейк: есть доказательства

28 Мая 2023 • 10:00 Комментировать (1)

В СМИ активно муссируется информация о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси наряду с бразильским защитником Дани Алвесом стал самым титулованным футболистом в истории. Однако, как оказалось, для достижения этого звания 35-летнему форварду не хватает еще двух трофеев.

После досрочного чемпионства «ПСЖ» на счету Лионеля стало 43 трофея. В то время как Алвес выиграл не 43 титула, как сообщалось ранее, а 45.

Месси – воспитанник каталонской «Барселоны». Аргентинский нападающий выступал за «сине-гранатовых» с 2005 по 2021 год. Последние два сезона Лео повел в составе «ПСЖ».

Какие трофеи выигрывал Месси – полный список побед звёздного аргентинца

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Дани Алвес ПСЖ
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28 Мая 2023 в 10:03
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