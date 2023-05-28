Какие трофеи выигрывал Месси – полный список побед звёздного аргентинца

После досрочного чемпионства «ПСЖ» Лиге 1 на счету нападающего команды Лионеля Месси стало 43 трофея. 35-летний аргентинец повторил рекордное достижение бразильского защитника Дани Алвеса, с которым вместе выступал за каталонскую «Барселону».

На клубном уровне в активе Месси десять чемпионств в Ла Лиге, четыре триумфа в Лиге чемпионов, три – в Суперкубке УЕФА, семь побед в Кубке Испании, три – на клубном чемпионате мира, восемь – в Суперкубке Испании, два чемпионства в Лиге 1 и одна победа в Суперкубке Франции.

Со сборной Аргентины Лионель по разу выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, молодежный ЧМ, Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ и Олимпийские игры.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. Форвард, скорее всего, сменит команду этим летом.

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