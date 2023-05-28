Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Какие трофеи выигрывал Месси – полный список побед звёздного аргентинца

28 Мая 2023 • 09:19 Комментировать

После досрочного чемпионства «ПСЖ» Лиге 1 на счету нападающего команды Лионеля Месси стало 43 трофея. 35-летний аргентинец повторил рекордное достижение бразильского защитника Дани Алвеса, с которым вместе выступал за каталонскую «Барселону».

На клубном уровне в активе Месси десять чемпионств в Ла Лиге, четыре триумфа в Лиге чемпионов, три – в Суперкубке УЕФА, семь побед в Кубке Испании, три – на клубном чемпионате мира, восемь – в Суперкубке Испании, два чемпионства в Лиге 1 и одна победа в Суперкубке Франции.

Со сборной Аргентины Лионель по разу выигрывал чемпионат мира, Кубок Америки, молодежный ЧМ, Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ и Олимпийские игры.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня. Форвард, скорее всего, сменит команду этим летом. 

Холанн сделал выбор между Роналду и Месси

«Барселона» нашла способ переманить Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Мая
08:02 · Франция. Лига 1
Галтье хочет остаться главным тренером «ПСЖ»
07:55 · Франция. Лига 1
Мбаппе высказался о чемпионстве «ПСЖ»
07:43 · Франция. Лига 1
Неймар отреагировал на чемпионство «ПСЖ»
07:26 · Франция. Лига 1
Аль-Хелаифи: «Исторический момент для «ПСЖ» 1
04:54 · Франция. Лига 1
​Галтье: «Месси выступил намного лучше, чем в прошлом сезоне»
04:12 · Франция. Лига 1
Галтье нахваливает Месси
04:06 · Франция. Лига 1
Опенда забил двадцатый мяч в сезоне - с игроками «Ланса» такого не случалось почти 30 лет
00:22 · Франция. Лига 1
Месси завоевал 43-й трофей в карьере и сравнялся с Дани Алвесом 1
00:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» обошёл «Сент-Этьен» по числу чемпионских титулов
00:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» впервые за 24 года сыграет в Лиге чемпионов
27 Мая
23:58 · Франция. Лига 1
«Лилль» вырвал победу у «Нанта»
23:55 · Франция. Лига 1
«Тулуза» поделила очки с «Осером»
23:53 · Франция. Лига 1
«Брест», «Лион», «Клермон», «Ницца» и «Анже» отпраздновали победы
23:52 · Франция. Лига 1
«Ланс» трижды огорчил «Аяччо»
23:46 · Франция. Лига 1
Месси - новый рекордсмен по голам в топ-5 лиг Европы 1
Все новости
Рекомендуем