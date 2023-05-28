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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье хочет остаться главным тренером «ПСЖ»

28 Мая 2023 • 08:02 Комментировать

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье пообщался с журналистами после досрочного чемпионства команды в нынешнем сезоне Лиги 1.

«Я считаю, что заслужил провести еще один сезон в «ПСЖ». Мне удалось держать курс в непростое время. Сейчас мы – чемпионы, поэтому этот сезон нельзя назвать неудачным. Чувствую, что заслуживаю продолжить работу», - цитирует специалиста RMC Sport.

После ничейного результата в матче со «Страсбургом» парижане досрочно гарантировали себе чемпионский титул. В Лиге чемпионов команда выступила провально, вылетев на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Галтье занимает пост рулевого «ПСЖ» с июля 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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