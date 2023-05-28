Мбаппе высказался о чемпионстве «ПСЖ»

Лидер атакующей линии «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал досрочное чемпионство своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Франции.

«Чемпионы Франции. 11-й титул. Дамы и господа, «ПСЖ» - самый большой клуб во Франции», - оставил сообщение 24-летний нападающий в социальных сетях.

Благодаря этому титулу парижский гранд стал рекордсменом по количеству чемпионств во Франции.

Напомним, что Мбаппе выступает за столичную команду с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Килиан провел 33 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и пятью результативными передачами.