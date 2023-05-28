Опенда забил двадцатый мяч в сезоне - с игроками «Ланса» такого не случалось почти 30 лет

Ударно провел идущий вторым в турнирной таблице французского чемпионата «Ланс» игру против аутсайдера турнира «Аяччо» - команда забила сопернику три ожидаемых мяча уже в первом тайме, после чего матч превратился в прогулку.

Дежурный мяч, третий в этой игре, забил Луи Опенда. Для бельгийского нападающего этот гол стал двадцатым в сезоне, и такого с футболистами «Ланса» не случалось почти три десятка лет - с тех пор, как в сезоне 1993/1994 двадцать голов забил Роже Боли.

В последнем туре французского чемпионата «Ланс» сыграет в гостях с «Осером», эта игра пройдет третьего июня.