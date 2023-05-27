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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» трижды огорчил «Аяччо»

27 Мая 2023 • 23:52 Комментировать
Ланс
3:0
Аяччо
окончен

Вылетевший из высшего света французского футбола «Аяччо» проиграл в тридцать седьмом туре чемпионата «Лансу», быстро пропустив три мяча - еще в первом тайме.

После этого чемпион Франции 1998 года спокойно довел игру до победы. Но это не поможет сохранить интригу в чемпионате - «ПСЖ» стал чемпионом после ничьей со «Страсбургом». 

Протокол игры  
Ланс3:0Аяччо
(1:0) Мачадо Дейвер16'  
(2:0) Томассон Адриен22'  
(3:0) Опенда Лои35'  
Самба БрисГради ЖонатанДансо КевинМедина ФакундоСотока Флориан 81' (Саид Уэсли ( 81') Мачадо Дейвер 68' (Айдара Массадио ( 68') Абдул-Самед СалисФофана СекоФюльжени Анжело 82' (Клод-Морис Алексис ( 82') Томассон Адриен 67' (Букса Адам ( 67') Опенда Лои  57' 67' (Да Коста Давид Перейра ( 67')
Запасные: Онана ЖанПореба ЛукашЛе Кардинал ЖюльенЛека Жан-Луи
Соллакаро Франсуа-ЖозефГонсалес Омар II  34'Видаль КлеманАвинель СедрикЮссуф МохамедTony Strata  13'Маршетти ВенсанБаррето Микаэль 73' (Кутадьер Матьё ( 73') Баяла СирильНури Рияд 67' (Шегра Иван ( 67') Туре Бен 73' (Сумано Мусса ( 73')
Запасные: Шаброль ФлорьянСпадануда КевинЛеруа БенжаменХелифа АнтониMehdi Puch
27 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аяччо Ланс
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