«Ланс» трижды огорчил «Аяччо»

Вылетевший из высшего света французского футбола «Аяччо» проиграл в тридцать седьмом туре чемпионата «Лансу», быстро пропустив три мяча - еще в первом тайме.
После этого чемпион Франции 1998 года спокойно довел игру до победы. Но это не поможет сохранить интригу в чемпионате - «ПСЖ» стал чемпионом после ничьей со «Страсбургом».
Протокол игры
|(1:0) Мачадо Дейвер16'
|(2:0) Томассон Адриен22'
|(3:0) Опенда Лои35'
Самба Брис•Гради Жонатан•Дансо Кевин•Медина Факундо•Сотока Флориан81' (Саид Уэсли (81') •Мачадо Дейвер68' (Айдара Массадио (68') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Фюльжени Анжело82' (Клод-Морис Алексис (82') •Томассон Адриен67' (Букса Адам (67') •Опенда Лои 57'67' (Да Коста Давид Перейра (67')
Запасные: Онана Жан•Пореба Лукаш•Ле Кардинал Жюльен•Лека Жан-Луи
Соллакаро Франсуа-Жозеф•Гонсалес Омар II• 34'Видаль Клеман•Авинель Седрик•Юссуф Мохамед•Tony Strata• 13'Маршетти Венсан•Баррето Микаэль73' (Кутадьер Матьё (73') •Баяла Сириль•Нури Рияд67' (Шегра Иван (67') •Туре Бен73' (Сумано Мусса (73')
27 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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