«Ланс» трижды огорчил «Аяччо»

Вылетевший из высшего света французского футбола «Аяччо» проиграл в тридцать седьмом туре чемпионата «Лансу», быстро пропустив три мяча - еще в первом тайме.

После этого чемпион Франции 1998 года спокойно довел игру до победы. Но это не поможет сохранить интригу в чемпионате - «ПСЖ» стал чемпионом после ничьей со «Страсбургом».