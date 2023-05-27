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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» уверенно обыграл «Монако» и выбил команду Головина из зоны Лиги Европы

27 Мая 2023 • 23:49 Комментировать
Ренн
2:0
Монако
окончен

«Ренн» и «Монако» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч 37-го тура Лиги 1 состоялся 27 мая на стадионе «Роазон Парк».

Видеотрансляция матча Ренн - Монако

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Протокол игры  
Ренн2:0Монако
(1:0) Майер Ловро52'  
(2:0) Гуйри Амин73'  
Манданда Стив 89' (Алемдар Доган ( 89') Траоре Амари 85' (Ассиньон Лоренс ( 85') Омари ВармедТеате АртурБелосьян Женуэль 86' (Мелинг Биргер ( 86') Сантамария БатистДокю ЖеремиБуриго БенжаменМайер Ловро 87' (Угочукву Лесли ( 87') Гуйри АминТоко-Экамби Карл 85' (Мюинга Арно ( 85')
Запасные: Тэт ФлавьенДуэ ДезиреРодон ДжоСалах Ибрагим
Нюбель АлександрАгилар Рубен 80' (Кайо Энрике ( 80') Марипан Гильермо  55'Дисаси АксельЯкобс ИсмаилСкардовелли Вандерсон  11'Камара Мохамед VII 63' (Фолланд Кевин ( 63') Фофана ЮссуфГоловин Александр 72' (Дьятта Крепен ( 72') Бен Сехир Элиссе 63' (Эмболо Брель ( 63'  80') Бен-Йеддер Виссам 63' (Матазо Элио ( 63')
Запасные: Минамино ТакумиДиоп ЭденМатсима КрисленДидийон Томас
27 мая. Стадион "Роазон Парк".

 

В центральном матче предпоследнего тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина играл против «Ренна». В Лигу чемпионов монегаски уже не попадали, но занимали четвёртую строчку, дающую право на участие в групповом раунде Лиги Европы. А «Ренн» на эту самую строчку покушается, отставая всего на три очка. Выезд к преследователю обещал быть для Александра Головина (вышел в старте) и его «Монако» очень тяжёлым.

Хозяева подтвердили эти домыслы, отлично начав матч. Бенжамен Буриго через центральную зону просочился, обыгрался с Токо-Экамби, слегка ковырнув мяч перед ударом. Это и помогло Нюбелю справиться и отвести угрозу. Затем уже Батист Сантамария сподобился на потный удар, но со средней дистанции. Тут Нюбелю пришлось сложнее – голкипер зафиксировал мяч за два приёма.

«Монако» в ответ включил прессинг, постепенно забрав инициативу. Вот только позиционные атаки Головина и компании выглядели слегка беззубо. В контратаках «Ренн» чувствовал себя даже лучше. Докю поддержал рывок партнёра и летел замыкать дальний угол, но не прижал мяч как следует. Удар Жереми отправился гораздо выше ворот. Потом тот же Докю круто сыграл в отборе, отдал уже пас на гол, однако Гуйри умудрился упасть в самый ответственный момент.

Гол «Ренна» давно вытекал из логики игры, но случился только на 53-й минуте. Активный Бенжамен Буриго вырезал кросс с правого фланга, Ловро Майер на точке пенальти поймал мяч, в касание пробив неотразимо – 1:0. Клеман перешёл к ротации состава. Сначала сделал тройную замену, а потом снял с игры и Александра Головина, выпустив Диатта. Ровно через минуту «Ренн» снял все вопросы по исходу матча.

Опять же Буриго разогнал атаку, с фланга выполнив отличный прострел. На ближнем углу вратарской первым к мячу поспел Гуйри. Амин успел обработать и точно пробить вторым касанием – 2:0. «Монако» так ничем и не ответил, уступив по делу. Победа позволила «Ренну» сместить «Монако» с четвёртой строчки, дающей право на групповой раунд Лиги Европы. Теперь монегаски отбираются только в Лигу конференций, но есть последний тур на исправление ситуации.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ренн Александр Головин
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