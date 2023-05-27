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Чемпионат Франции. Лига 1

Пети: «Неймар, уходи!»

27 Мая 2023 • 22:15 Комментировать

Бывший игрок французской сборной, чемпион мира в 1998 году, Эммануэль Пети, призвал Неймара поскорее покинуть «ПСЖ» и перестать действовать на нервы поклонникам клуба. Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, но в последнее время дела его пошли совсем плохо.

- Неймар, уходи. Сделай как Месси, не оставайся тут, в Париже, во Франции. Я всегда защищал его, особенно после того как к нему пришла орда, потребовавшая от него убираться. Но с учетом всего того, что накопилось, я бы сам на его месте не стал бы оставаться в клубе. Это было бы хорошо для него, хорошо также и для клуба, - цитирует слова Пети RMC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Эммануэль Пети Неймар
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