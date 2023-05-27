Месси приглашён на прощальный матч Рикельме

Известный аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме, поигравший за каталонскую «Барселону» и «Боку Хуниорс», проведет прощальный матч в конце июня нынешнего года. Об этом в социальных сетях сообщил инсайдер Мартин Аревало.

Источник отмечает, что приглашение на матч получили Лионель Месси, Анхель ди Мария и Леандро Паредес. Наставником одной из команд будет назначен Карлос Бьянки.

Стоит отметить, что Рикельме объявил о завершении игровой карьеры еще в 2015 году.

Хуан Роман защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2003 год. За сборную Аргентины он провел 54 матча и забил 18 голов.