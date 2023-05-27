«ПСЖ» или «Реал»: Мбаппе сделал выбор

Стали известны планы звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе относительно своего будущего. Как информирует RMC Sport, 24-летний форвард решил остаться в парижском гранде на следующий сезон.
Источник отмечает, что Мбаппе всем доволен в «ПСЖ», трансфер пока не входит в его планы. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, Килиан при желании может активировать опцию пролонгации на один сезон.
Ранее в СМИ активно обсуждался переход Мбаппе в мадридский «Реал».
В нынешнем сезоне нападающий сыграл 40 поединков за парижскую команду, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и девять голевых передач.
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