«ПСЖ» или «Реал»: Мбаппе сделал выбор

Стали известны планы звездного нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе относительно своего будущего. Как информирует RMC Sport, 24-летний форвард решил остаться в парижском гранде на следующий сезон.

Источник отмечает, что Мбаппе всем доволен в «ПСЖ», трансфер пока не входит в его планы. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, Килиан при желании может активировать опцию пролонгации на один сезон.

Ранее в СМИ активно обсуждался переход Мбаппе в мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 40 поединков за парижскую команду, в которых записал на свой счет 38 забитых мячей и девять голевых передач.

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