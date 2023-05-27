Le Parisien считает Луиса Энрике фаворитом на работу в «ПСЖ»

Должность наставника «ПСЖ» займет Луис Энрике, в этом совершенно уверены журналисты французского издания Le Parisien. Между тем у испанского специалиста есть и другие предложения, в частности, из «Наполи».

Как уточняет источник, в руководстве «ПСЖ» царит единодушие по поводу того, что бывший наставник «Барселоны» является подходящей фигурой для этой работы - даже с учетом того, что его бывшие подопечные Неймар и Лионель Месси со следующего сезона, скорее всего, надевать футболку «ПСЖ» уже не будут.

Напомним, что последним рабочим местом Луиса Энрике была сборная Испании.