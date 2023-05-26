Гурвеннек: «Мне не повезло, «Лилль» расстался с Меньяном, одним из лучших голкиперов в мире»

Жослен Гурвеннек, бывший тренер «Лилля», рассказал о том, почему у него не получилось с «догами» после того, как команда выиграла чемпионский титул в сезоне 2020/2021. Одной из причин своей неудачи Гурвеннек считает расставание французского клуба с ключевыми игроками, в частности, с Майком Меньяном.

- После победы в чемпионате для «Лилля» начался непростой период, прежде всего, потому что по экономическим причинам пришлось расстаться с лучшими игроками, с одним из лучших голкиперов в мире - Майком Меньяном, - цитирует слова Гурвеннека pianetamilan.it.

Напомним, что французский голкипер сейчас блистает в «Милане».