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Чемпионат Франции. Лига 1

Юмтити хотел бы вернуться в «Лион»

26 Мая 2023 • 20:39 Комментировать

Французский защитник Самюэль Юмтити считает, что для него мог бы стать неплохим решением вариант с возвращением в «Лион». Юмтити вдохновлен тем, как вернулся в клуб другой «блудный сын», нападающий Александер Ляказетт, который поиграл в лондонском «Арсенале», но затем вернулся к «ткачам». Юмтити, который принадлежит «Барселоне», тоже мечтает о подобном.

- Он доказал, что он вернулся, и что его тело слушается его. Было бы здорово для меня и для клуба тоже, если бы я вернулся, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Юмтити перебрался в итальянский «Лечче» в прошлом году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Александр Ляказетт Самуэль Юмтити
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