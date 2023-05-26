Юмтити хотел бы вернуться в «Лион»

Французский защитник Самюэль Юмтити считает, что для него мог бы стать неплохим решением вариант с возвращением в «Лион». Юмтити вдохновлен тем, как вернулся в клуб другой «блудный сын», нападающий Александер Ляказетт, который поиграл в лондонском «Арсенале», но затем вернулся к «ткачам». Юмтити, который принадлежит «Барселоне», тоже мечтает о подобном.

- Он доказал, что он вернулся, и что его тело слушается его. Было бы здорово для меня и для клуба тоже, если бы я вернулся, - цитирует слова итальянское новостное агентство ITASportPress.

Юмтити перебрался в итальянский «Лечче» в прошлом году.