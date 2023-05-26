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Чемпионат Франции. Лига 1

Когда откроется и закроется трансферное окно во Франции

26 Мая 2023 • 18:35 Комментировать

Прошлым летом французские клубы не особо активничали на трансферном рынке, потратив на новичков чуть больше 500 млн евро, что в четыре раза меньше, чем в Англии. «ПСЖ» не особо сыпал деньгами, купив пиренейцев Витинью, Нуну Мендеша, Фабиана Руиса, Карлоса Солера и Ренату Саншеша. Летом в команду вернутся полтора десятка игроков, отданных в аренду, но при этом наверняка уйдет Лионель Месси, и есть риск потерять Неймара с Килианом Мбаппе.

Наверняка в случае ухода Кристофа Галтье новый тренер потребует звездных новичков. Также ждем трансферных новостей от «Монако», «Марселя», «Ренна» и других лидеров французского чемпионата.  Оформлять переходы во Франции можно уже с 10 июня и по 1 сентября.

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трансферы футбола - лето 2023
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