Месси может остаться в Европе и получать 100 млн евро в год

Владельцы французского «ПСЖ» предпримут попытку сохранить в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Франсуа Гальярдо.

Как стало известно источнику, парижский гранд готов предложить 35-летнему чемпиону однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата игрока может составить 100 миллионов евро в год.

Срок действующего контракта между Лионелем и «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. За парижскую команду Месси выступает с лета 2021 года.

В этом сезоне форвард забил 20 голов и отдал 20 ассистов в 39 матчах за «ПСЖ».

Стало известно, когда Месси может перейти в «Аль-Хиляль»