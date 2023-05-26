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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может остаться в Европе и получать 100 млн евро в год

26 Мая 2023 • 09:38 Комментировать (1)

Владельцы французского «ПСЖ» предпримут попытку сохранить в команде аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Франсуа Гальярдо.

Как стало известно источнику, парижский гранд готов предложить 35-летнему чемпиону однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на один сезон. Заработная плата игрока может составить 100 миллионов евро в год.

Срок действующего контракта между Лионелем и «ПСЖ» истекает в конце следующего месяца. За парижскую команду Месси выступает с лета 2021 года.

В этом сезоне форвард забил 20 голов и отдал 20 ассистов в 39 матчах за «ПСЖ».

Стало известно, когда Месси может перейти в «Аль-Хиляль»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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One Live
26 Мая 2023 в 09:47
И Моуринью решил потренировать эту помойку?
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