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Чемпионат Франции. Лига 1

Рамос отказался от нового контракта с «ПСЖ»

26 Мая 2023 • 07:41 Комментировать

Между руководством «ПСЖ» и испанским защитником Серхио Рамосом ведутся переговоры о подписании нового трудового соглашения, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Согласно сведениям источника, парижский гранд сделал предложение опытному футболисту. Клуб готов пролонгировать сотрудничество на один год с сокращением заработной платы в два раза. Серхио не устроило такое предложение, и он ответил отказом.

Рамос перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2021 году. Его действующий контракт истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне испанец сыграл за парижан 43 поединка, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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