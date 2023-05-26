Рамос отказался от нового контракта с «ПСЖ»

Между руководством «ПСЖ» и испанским защитником Серхио Рамосом ведутся переговоры о подписании нового трудового соглашения, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Согласно сведениям источника, парижский гранд сделал предложение опытному футболисту. Клуб готов пролонгировать сотрудничество на один год с сокращением заработной платы в два раза. Серхио не устроило такое предложение, и он ответил отказом.

Рамос перешел в «ПСЖ» из мадридского «Реала» в 2021 году. Его действующий контракт истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне испанец сыграл за парижан 43 поединка, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.