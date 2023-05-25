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Чемпионат Франции. Лига 1

Глава Ла Лиги высказался об оскорблениях в адрес Роналду и Месси

25 Мая 2023 • 19:20 Комментировать

Хавьер Тебас, который занимает должность президента испанской Ла Лиги, дал комментарий по поводу оскорблений в мире футбола.

«Больше всего оскорблений получают такие великие игроки, как Роналду и Месси. В отношении одного говорили о гомофобных темах, а в отношении другого – об умственной отсталости», - сказал Тебас, чьи слова приводит B24.

В настоящий момент 38-летний Роналду выступает за «Аль-Наср», а 35-летний Месси – за «ПСЖ». Действующий контракт аргентинца в Париже истекает в конце июня.

Отметим, что в последнее время в Испании с оскорблениями на расовой почве регулярно сталкивается Винисиус Жуниор из «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Аль-Наср Хавьер Тебас
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