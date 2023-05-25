Владельцы «Ниццы» хотят пригласить экс-тренера «Челси»

Компания Ineos, которая владеет французской «Ниццей», определилась с приоритетным кандидатом на должность главного тренера. Как сообщает L'Equipe, владельцы «орлят» хотят, чтобы команду принял Грэм Поттер.

Отмечается, что 48-летний английский специалист тоже заинтересован в работе с «Ниццей». Контакты на этот счёт уже состоялись.

Стоит напомнить, что Грэм Поттер потерял работу в начале апреля. Специалист был уволен из «Челси» из-за плохих результатов в нынешнем сезоне.

«Ницца» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.