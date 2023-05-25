Кристоф Галтье может покинуть должность главного тренера «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Клуб ищет нового рулевого, и на вершине списка кандидатов находится Луис Энрике. Об этом на своих страницах рассказывает La Parisien.

Отмечается, что Энрике привлекает «ПСЖ» из-за своего опыта и умения работать со звёздными футболистами.

Как известно, Луис Энрике не имеет работы уже почти полгода. После чемпионата мира 53-летний специалист покинул должность главного тренера национальной сборной Испании.

Добавим, что за пределами родной Испании Энрике пока отработал лишь один год – в сезоне 2011/2012 он тренировал «Рому».

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