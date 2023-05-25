Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» выбрал нового тренера слухи

25 Мая 2023 • 15:25 Комментировать

Кристоф Галтье может покинуть должность главного тренера «ПСЖ» по завершению нынешнего сезона. Клуб ищет нового рулевого, и на вершине списка кандидатов находится Луис Энрике. Об этом на своих страницах рассказывает La Parisien.

Отмечается, что Энрике привлекает «ПСЖ» из-за своего опыта и умения работать со звёздными футболистами.

Как известно, Луис Энрике не имеет работы уже почти полгода. После чемпионата мира 53-летний специалист покинул должность главного тренера национальной сборной Испании.

Добавим, что за пределами родной Испании Энрике пока отработал лишь один год – в сезоне 2011/2012 он тренировал «Рому».  

«Наполи» может пригласить экс-тренера «Барселоны»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
15:31 · Франция. Лига 1
Владельцы «Ниццы» хотят пригласить экс-тренера «Челси»
14:16 · Англия. Премьер-лига
У Паредеса есть варианты в АПЛ и Ла Лиге
13:55 · Англия. Премьер-лига
Пети выбрал клуб АПЛ для Неймара
13:32 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» договорился с защитником «Баварии»
12:01 · Испания. Ла Лига
Месси пока не получал предложение от «Барселоны»
10:52 · Германия. Бундеслига
Эрнандес приостановил переговоры по контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»
08:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» покупает полузащитника за 60 миллионов евро
07:47 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Реала»: «Я бы попробовал подписать Месси» 1
07:02 · Испания. Ла Лига
Месси отреагировал на уход Альбы из «Барселоны»
24 Мая
18:26 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас намерен остаться в АПЛ, но не в «Ноттингем Форест»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Три европейских гранда следят за Малкомом 3
15:35 · Италия. Серия А
Опенда – главная цель «Милана» на лето
14:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Неймар? Если появятся какие-либо новости, мы обязательно вам сообщим»
13:37 · Италия. Серия А
Галтье может сменить «ПСЖ» на клуб Серии А слухи
12:23 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»
Все новости
Рекомендуем