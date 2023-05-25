Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Моуринью дал ответ «ПСЖ»

25 Мая 2023 • 09:51 Комментировать (4)

Португальский специалист Жозе Моуринью дал ответ на предложение французского «ПСЖ». Как информирует Lequipe, «Особенный» готов возглавить парижский гранд и ждет официальные бумаги о сотрудничестве. У руля команды он сменит Кристофа Галтье.

В настоящий момент Моуринью занимает пост главного тренера «Ромы». Трудовое соглашение португальца с римским клубом рассчитано до середины следующего года. Под его руководством «волки» вышли в финал Лиги Европы, где встретятся с «Севильей».

За два тура до завершения сезона Лиги 1 парижский гранд занимает первое место с 6-очковым отрывом от идущего вторым «Ланса».

Моуринью отреагировал на наказание «Ювентуса»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
3Tituli
25 Мая 2023 в 10:24
Моур, тебя жизнь ничему не учит?
One Live
25 Мая 2023 в 10:14
Если правда, то очень жаль! Рома опять скатится в пропасть!
redwhite1959
25 Мая 2023 в 10:05
Месси надо срочно бежать из ПСЖ, если Жозе возглавит команду - португалец не даст ему поблажек - как и всем остальным игрокам - и по полю аргентинец пешком ходить не будет!))
ингерман
25 Мая 2023 в 10:02
ай ну наконец-то.. даждалися - шоу континью.. атличненька.. на арене цырка маврикевна - зажегай! А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
10:52 · Германия. Бундеслига
Эрнандес приостановил переговоры по контракту с «Баварией» ради перехода в «ПСЖ»
08:56 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» покупает полузащитника за 60 миллионов евро
07:47 · Испания. Ла Лига
Экс-президент «Реала»: «Я бы попробовал подписать Месси» 1
07:02 · Испания. Ла Лига
Месси отреагировал на уход Альбы из «Барселоны»
24 Мая
18:26 · Англия. Премьер-лига
Кейлор Навас намерен остаться в АПЛ, но не в «Ноттингем Форест»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Три европейских гранда следят за Малкомом 3
15:35 · Италия. Серия А
Опенда – главная цель «Милана» на лето
14:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Неймар? Если появятся какие-либо новости, мы обязательно вам сообщим»
13:37 · Италия. Серия А
Галтье может сменить «ПСЖ» на клуб Серии А слухи
12:23 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе стал ближе к трансферу в «Реал», чем когда-либо»
11:58 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может купить форварда «Баварии» за 110 млн евро
11:17 · Франция. Лига 1
Новая домашняя форма «Лиона» фото
01:32 · Франция. Лига 1
Мбаппе решил не активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
23 Мая
23:26 · Франция. Лига 1
​Каспер Шмейхель может покинуть «Ниццу» - его невзлюбили одноклубники
22:19 · Франция. Лига 1
Месси, Мбаппе и Верратти пропустили тренировку «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем