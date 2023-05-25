Моуринью дал ответ «ПСЖ»

Португальский специалист Жозе Моуринью дал ответ на предложение французского «ПСЖ». Как информирует Lequipe, «Особенный» готов возглавить парижский гранд и ждет официальные бумаги о сотрудничестве. У руля команды он сменит Кристофа Галтье.

В настоящий момент Моуринью занимает пост главного тренера «Ромы». Трудовое соглашение португальца с римским клубом рассчитано до середины следующего года. Под его руководством «волки» вышли в финал Лиги Европы, где встретятся с «Севильей».

За два тура до завершения сезона Лиги 1 парижский гранд занимает первое место с 6-очковым отрывом от идущего вторым «Ланса».

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