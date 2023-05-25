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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» покупает полузащитника за 60 миллионов евро

25 Мая 2023 • 08:56 Комментировать

Уругвайский полузащитник Мануэль Угарте, выступающий за лиссабонский «Спортинг», может переехать в чемпионат Франции. Согласно данным журналистов Desporto, в подписании 22-летнего игрока заинтересован «ПСЖ».

Руководство парижского гранда готово заплатить за футболиста 60 миллионов евро. Такая сумма отступных прописана в его контракте с португальским клубом. С сам Угарте чемпион Франции планирует подписать пятилетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне Мануэль принял участие в 47 поединках во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон трансферы футбола - лето 2023 Мануэль Угарте
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