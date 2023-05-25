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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Месси может перейти в «Аль-Хиляль»

25 Мая 2023 • 07:53 Комментировать (1)

Аргентинского нападающего Лионеля Месси ждут в Саудовской Аравии. Как сообщает газета Marca, на Ближнем Востоке уверены, что 35-летний форвард продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

Ожидается, что стороны подпишут трудовое соглашение в первые дни после того, как закончится чемпионат Франции. По обновленной информации, боссы «Аль-Хиляля» готовы предложить Лионелю порядка 300 миллионов евро в год.

Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. Он выступает за команду с лета 2021 года.

В текущем сезоне Месси провел за парижский коллектив 39 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 20 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
25 Мая 2023 в 08:18
ай шмеци давай к 🐪🐫🐪.. сразу на палавину перестанешь быць таксичным.. А-ха-ха-ха! )))
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