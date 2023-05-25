Стало известно, когда Месси может перейти в «Аль-Хиляль»

Аргентинского нападающего Лионеля Месси ждут в Саудовской Аравии. Как сообщает газета Marca, на Ближнем Востоке уверены, что 35-летний форвард продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

Ожидается, что стороны подпишут трудовое соглашение в первые дни после того, как закончится чемпионат Франции. По обновленной информации, боссы «Аль-Хиляля» готовы предложить Лионелю порядка 300 миллионов евро в год.

Контракт Лионеля с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. Он выступает за команду с лета 2021 года.

В текущем сезоне Месси провел за парижский коллектив 39 поединков, в которых отметился 20 забитыми мячами и 20 голевыми передачами.

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