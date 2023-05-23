​Каспер Шмейхель может покинуть «Ниццу» - его невзлюбили одноклубники

Датский голкипер Каспер Шмейхель может покинуть «Ниццу» после всего лишь одного года выступлений в клубе. Это не имеет ничего общего с его футбольными качествами - Каспер, как и раньше, вовремя приходит на тренировки, тренируется - но делает это отдельно от команды. И это очень не нравится его одноклубникам, а также еще и некоторые другие привилегии звездного вратаря.

Поэтому, как сообщает французское издание L'Equipe, в клубе сложилась оппозиция Касперу, которая, скорее всего, вынудит его покинуть клуб, потому что руководство понимает - с таким настроем Каспер не станет лидером и вдохновителем команды. А звали его, во многом, именно ради этого.