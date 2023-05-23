Владельцы «ПСЖ» хотят купить «Сантос»

Компания Qatar Sports Investments, которая является владельцем «ПСЖ», планирует строить большую футбольную империю по всему миру по аналогии с владельцами «Манчестер Сити». Как известно, City Football Group владеет целым рядом клубов на планете.

Как сообщает Globo Esporte, Qatar Sports Investments работает под покупкой известного бразильского клуба «Сантос». По данным источника, переговоры уже преодолели начальную стадию.

За «Сантос» выступали многие великие футболисты, в частности Пеле и Неймар. Последний остаётся самым дорогим игроком в истории –в 2017 году «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро.