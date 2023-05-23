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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам

23 Мая 2023 • 12:32 Комментировать

Звездный нападающий «ПСЖ» Неймар возобновит тренировки летом. В настоящий момент бразильский форвард находится в лазарете из-за повреждения голеностопа.

Согласно данным Get French Footabll News, 31-летний бразильский футболист возобновит полноценные занятия в июле. При восстановлении Неймара проблем не возникло, все движется по плану.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции нападающий поучаствовал в 20 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и 11 результативных передач.

Неймар выступает за парижский гранд с августа 2017 года. Срок действующего контракта игрока с клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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