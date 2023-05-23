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Чемпионат Франции. Лига 1

Джонатан Дэвид забил свой 50-й гол в Лиге 1

23 Мая 2023 • 04:43 Комментировать
Лилль
2:1
Марсель
окончен

В тридцать шестом туре французского чемпионата Лиги 1 «Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» - проигрывая после первой половины встречи 0:1, «доги» забили два мяча во второй половине игры.

Первый из них забил канадский нападающий Джонатан Дэвид, который успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Для него сей гол стал юбилейным, пятидесятым в истории своих выступлений в Лиге 1.

Напомним, что Джонатан выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он защищал цвета бельгийского «Гента». В следующем туре «Лилль» примет в домашнем матче «Нант», это случится в субботу, 27 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Джонатан Дэвид
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