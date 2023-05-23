Джонатан Дэвид забил свой 50-й гол в Лиге 1

В тридцать шестом туре французского чемпионата Лиги 1 «Лилль» одержал волевую победу над «Марселем» - проигрывая после первой половины встречи 0:1, «доги» забили два мяча во второй половине игры.

Первый из них забил канадский нападающий Джонатан Дэвид, который успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Для него сей гол стал юбилейным, пятидесятым в истории своих выступлений в Лиге 1.

Напомним, что Джонатан выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, ранее он защищал цвета бельгийского «Гента». В следующем туре «Лилль» примет в домашнем матче «Нант», это случится в субботу, 27 мая.