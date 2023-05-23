Балогун забил 1000-й мяч в нынешнем сезоне французской Лиги 1

В тридцать шестом туре французского чемпионата «Реймс» дважды вел в счете в игре с «Анже», но в итоге все закончилось ничьей с двумя голами с каждой стороны. Второй мяч «Реймса» забил Фоларин Балогун, и этот гол оказался юбилейным, тысячным в нынешнем сезоне Лиги 1, при том, что до конца чемпионата остаются еще два тура.

Эти цифры подтверждают возросшую результативность французского футбола - уже три сезона кряду за сезон забивают более тысячи мячей, в то время как раньше такое случалось раз в дюжину лет...

До конца сезона «Реймсу» предстоят еще две игры - с «Лионом» и «Монпелье».