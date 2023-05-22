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Чемпионат Франции. Лига 1

«Полная ложь»: Президент «Лилля» прокомментировал слова Оздоева

22 Мая 2023 • 17:30 Комментировать

Полузащитник Магомед Оздоев рассказал о том, что в прошлом году он мог оказаться в чемпионате Франции. По словам футболиста, интерес к нему проявлял «Лилль». Оливье Летан, занимающий должность президента «Лилля», дал комментарий по поводу слов Оздоева.

«Интерес «Лилля» к Магомеду Оздоеву? Я с ним не общался, это неправда. Впервые слышу об этом игроке! То, что он сказал в интервью об общении со мной - полная ложь», - сказал Летан, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в настоящий момент Магомед Оздоев выступает за клуб «Фатих Карагюмрюк» в Турции. Ранее полузащитник представлял «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Магомед Оздоев Оливье Летанг Фатих Карагюмрюк
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