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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина заявил, что футболист переживает из-за непопадания в Лигу чемпионов

22 Мая 2023 • 16:43 Комментировать
Ренн
...
Монако
27.05 22:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что российский футболист переживает из-за непопадания монегасков в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Естественно, Саша переживает за любую неудачу. В Лиге 1 осталось две игры, Головин отдаст все силы, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Клюева Metaratings.

После 36 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице. За два тура до конца сезона от зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на восемь очков.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 44 матча, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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