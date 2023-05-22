Агент Головина заявил, что футболист переживает из-за непопадания в Лигу чемпионов

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, заявил, что российский футболист переживает из-за непопадания монегасков в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

«Естественно, Саша переживает за любую неудачу. В Лиге 1 осталось две игры, Головин отдаст все силы, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова Клюева Metaratings.

После 36 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице. За два тура до конца сезона от зоны Лиги чемпионов монегаски отстают на восемь очков.

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 44 матча, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.