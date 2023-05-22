Оздоев рассказал, в какой клуб из Франции мог перейти

Магомед Оздоев в настоящий момент выступает в Турции за «Фатих Карагюмрюк». Впрочем, в прошлом году полузащитник мог оказаться в чемпионате Франции. Об этом он рассказал в интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

По словам Оздоева, у него был вариант с переходом в «Лилль».

«У нас была назначена встреча после ответной игры против «Бетиса». У нас игра была 24 февраля, но после 22 февраля всё сошло на нет», - сказал Оздоев.

«Обговаривали предварительный контракт, они должны были прилететь 23 числа. Ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер», - отметил футболист.