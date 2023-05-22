Мбаппе поддержал Винисиуса, страдающего от расизма

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался в поддержку нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в чемпионате Испании.

«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», - гласит сообщение Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, что мадридский гранд потерпел минимальное поражение на «Месталье» со счетом 0:1. Команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 32 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.