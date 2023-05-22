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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе поддержал Винисиуса, страдающего от расизма

22 Мая 2023 • 13:12 Комментировать

Звездный форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался в поддержку нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, который подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в чемпионате Испании.

«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», - гласит сообщение Мбаппе в социальных сетях.

Напомним, что мадридский гранд потерпел минимальное поражение на «Месталье» со счетом 0:1. Команда занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жуниор провел 32 поединка, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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