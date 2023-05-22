Экс-тренер Головина будет работать в Катаре

Португальский специалист Леонарду Жардим, известный по работе в «Монако», продолжит карьеру в чемпионате Катара. Как сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо, наставник трудоустроился в клубе «Аль-Райян».

Согласно данным журналиста, Жардим подписал с катарцами контракт до 2025 года. В скором времени о сделке будет объявлено официально.

Напомним, что Леонарду занимал пост главного тренера «Монако» с 2014 по 2018 год, а также в 2019 году. В Европе он также поработал в «Браге», греческом «Олимпиакосе», лиссабонском «Спортинге» и других командах.