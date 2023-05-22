Месси установил уникальное достижение нынешнего сезона

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси стал первым игроком в нынешнем сезоне, сумевшим забить 20 голов и сделать 20 результативных передач. Для этого 35-летнему аргентинскому футболисту потребовалось 39 матчей.

Месси выступает за парижский коллектив с лета 2021 года. Он перешел в парижский гранд из каталонской «Барселоны» в статусе свободного агента. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце следующего месяца.

Ожидается, что Лионель покинет «ПСЖ». Среди вариантов продолжения карьеры аргентинца называются саудовский «Аль-Хиляль» и «Барселона». В конце мая Лео примет окончательное решение.