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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси получил низкую оценку от французских СМИ в матче «Осер» – «ПСЖ»

22 Мая 2023 • 00:15 Комментировать
Осер
1:2
ПСЖ
окончен

Во Франции низко оценили выступление Лионеля Месси в поединке Лиги 1 против «Осера».

Парижане одержали победу (2:1) и практически гарантировали себе чемпионство. Дублем отметился Килиан Мбаппе, во втором случае забивший с передачи Месси, однако результативное действие не спасло аргентинца от низкой оценки, выставленной изданием GetFootballNewsFrance. По мнению авторов, 35-летний игрок был слишком пассивен в атаке и не отметился достаточным вкладом. Выступление Месси было оценено в 4 балла – худший результат в команде наряду с Марко Верратти, Уго Экитике, Серхио Рамосом. Лучшего рейтинга удостоился Мбаппе – 7.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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