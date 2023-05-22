Месси получил низкую оценку от французских СМИ в матче «Осер» – «ПСЖ»

Во Франции низко оценили выступление Лионеля Месси в поединке Лиги 1 против «Осера».

Парижане одержали победу (2:1) и практически гарантировали себе чемпионство. Дублем отметился Килиан Мбаппе, во втором случае забивший с передачи Месси, однако результативное действие не спасло аргентинца от низкой оценки, выставленной изданием GetFootballNewsFrance. По мнению авторов, 35-летний игрок был слишком пассивен в атаке и не отметился достаточным вкладом. Выступление Месси было оценено в 4 балла – худший результат в команде наряду с Марко Верратти, Уго Экитике, Серхио Рамосом. Лучшего рейтинга удостоился Мбаппе – 7.