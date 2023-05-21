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Чемпионат Франции. Лига 1

Дублем Мбаппе «ПСЖ» прибил «Осер» и максимально приблизился к чемпионству

21 Мая 2023 • 23:41 Комментировать (1)
Осер
1:2
ПСЖ
окончен

«ПСЖ» и «Осер» сошлись в рамках чемпионата Франции. Матч 36-го тура Лиги 1 состоялся 21 мая на стадионе «Аббе-Дешам».

Протокол игры  
Осер1:2ПСЖ
  6'Мбаппе Килиан (0:1)
  8'Мбаппе Килиан (0:2)
(1:2) Синайоко Лассин51'  
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал Мендес  46'Туре СулейманЗедатка АкимМенса ГидеонЭн Готье 87' (Дембеле Сирики ( 87') Массенжо Хан-НоаТуре БирамаСинайоко Лассин 86' (Перрен Гаэтан ( 86') Да Кошта Нуну 86' (Ньянг М'Байе ( 86')
Запасные: Жанвье ЖульянЛеон ДонованРуис-Атиль КайсАблин МаттисСахи ХамзаМ'Чангама ЮссуфДюжимон РемиОтре Матиас
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосРамос СерхиоДанилу ПерейраЗаир-Эмери УорренБернат ХуанВерратти МаркоФабиан Руис 79' (Саншеш Ренату ( 79') Месси ЛионельЭкитике Уго 55' (Витинья II ( 55') Мбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеНхага СерифБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЛетелье Александр
21 мая. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).

 

«ПСЖ» очень близок к чемпионству, но «Ланс» в этом туре не позволил официально отпраздновать титул, обыграв «Лорьян». Так что, Месси, Мбаппе, Экетик и компания вышли против «Осера» с необходимостью побеждать для чемпионского плацдарма к следующей неделе. Из потерь у парижан Неймар, Хакими, Мендеш, Мукиеле и Кимпембе, но команда уже привыкла играть без них, да и глубина состава позволяет Галтье не беспокоиться.

Начал фаворит очень мощно. В первой же толковой атаке Килиан Мбаппе получил передачу от Фабиана Руиса, технично накрутил Эна Готье и без шансов для голкипера пробил в «девятку» - 0:1. На этом Килиан не остановился. В следующей же атаке Мбаппе опять получил мяч на линии чужой штрафной площади, обыгрывать уже не стал, а сразу мощно пробил под правую штангу. Раду и тут был бессилен – 0:2.

Два быстрых гола сыграли плохую службу для «ПСЖ». Гости явно расслабились и отдали нити игры в руки «Осера». А хозяева не тушевались, начали создавать моменты. Для начала Эйн дальним ударом проверил реакцию Доннаруммы, заставив голкипера нырнуть под перекладину. С огромным трудом справился Джанлуиджи. А когда с линии штрафной площади пробил Райан Равелсон, уже и голкипер не мог помочь парижанам. Правда, и гола не случилось. Мяч со звоном врезался в перекладину, а добивания не смогли организовать футболисты «Осера».

Нуну Да Кошта продолжил обстрел ворот «ПСЖ». На левом полуфланге штрафной площади принял он мяч, укрылся за Серхио Рамосом и пробил из-под защитника в ближний угол. Доннарумма успел сложиться, переведя мяч на угловой. Много спасал Джанлуиджи, мог прощал «Осер», но гол хозяев всё-таки случился. И голкипер парижан им в этом помог.

По левому краю ворвался в штрафную площадь Лассин Синайоко и плотно пробил в ближний угол. Доннарумма пытался сыграть надёжно, однако не смог зафиксировать мяч, который пролетел под перчатками голкипера – 1:2. У парижан только Мбаппе был готов хоть как-то отвечать. Опять же Килиан совершил толковый рывок на заброс из глубины, протащил мяч практически к углу вратарской, но оттуда пробил аккурат в корпус Раду.

Мбаппе в компенсированное время сподобился на хет-трик, реализовав выход один на один, но за мгновение до этого Килиан в офсайд забрался. Победил в итоге «ПСЖ» и максимально приблизился к чемпионскому титулу. Всего один балл осталось набрать парижанам или при равенстве очков можно перещеголять «Ланс» по разнице мячей.

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Осер ПСЖ
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Комментарии (1)
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Vova52
21 Мая 2023 в 23:59
вроде уже чемпион....
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Лорьян Лорьян
Ланс Ланс
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3
5.60 4.10 1.62
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Осер Осер
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