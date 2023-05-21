Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, одолев «Лорьян»

21 Мая 2023 • 20:04 Комментировать
Лорьян
1:3
Ланс
окончен

В предпоследнем матче 36-го тура чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ланса», претендующего на второе место по итогам сезона. Роман Февр забил уже на шестой минуте, но это был последний успех середняков. К 25-й минуте гости уже вели в счете, а на 87-й минуте Секо Фофана убил интригу - 3:1.

«Ланс» на пять очков опережает «Марсель» за два тура до конца и вряд ли упустит вторую строчку.

Протокол игры  
Лорьян1:3Ланс
(1:0) Февр Ромен6'  
  20'Сотока Флориан (1:1)
  25'Томассон Адриен (1:2)
  87'Фофана Секо (1:3)
Мвого ИвонМеите БамоТальби МонтассарЛе Гофф ВенсанКалюлю Гедеон  75' 75' (Ле Бри Тео ( 75') Йонгва Дарлин  71'Инносент Бонке 57' (Макенго Жан-Виктор ( 57') Абергель Лоран 84' (Бамба Дьенг ( 84') Февр РоменЛе Фе ЭнцоКоне Ибраима
Запасные: Дукуре СиринеКатлайн ЙоаннПонсо ЖульенПоллерсбек ЮлианКари АйманЛапорт Жульен
Самба БрисГради ЖонатанОнана ЖанМедина Факундо  43'Франковски Пшемыслав 86' (Клод-Морис Алексис ( 86') Мачадо Дейвер  39' 68' (Айдара Массадио ( 68') Абдул-Самед СалисФофана СекоСотока Флориан 90' (Да Коста Давид Перейра ( 90') Томассон Адриен 68' (Фюльжени Анжело ( 68') Опенда Лои 86' (Ле Кардинал Жюльен ( 86')
Запасные: Боура ИсмаэльПореба ЛукашБукса АдамЛека Жан-Луи
21 мая. Стадион "Стад де Мустуар".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ланс Лорьян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аяччо Аяччо
Ренн Ренн
0
5
4.50 3.70 1.84
Видео
Окончен
Брест Брест
Клермон Клермон
2
1
2.08 3.45 3.70
Видео
Окончен
Труа Труа
Страсбург Страсбург
1
1
4.20 3.65 1.89
Видео
Окончен
Ницца Ницца
Тулуза Тулуза
0
0
1.93 3.60 4.10
Видео
Окончен
Реймс Реймс
Анже Анже
2
2
1.49 4.60 6.60
Видео
Окончен
Лорьян Лорьян
Ланс Ланс
1
3
5.60 4.10 1.62
Видео
21.05.23 в 21:45
Осер Осер
ПСЖ ПСЖ
7.80 5.20 1.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
20:04 · Франция. Лига 1
«Ланс» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, одолев «Лорьян»
18:03 · Франция. Лига 1
Доннарумма: Ты должен быть сумасшедшим, чтобы стать голкипером
18:02 · Франция. Лига 1
«Брест» гарантированно ушёл от вылета, разбавив череду ничейных результатов 36-го тура Лиги 1
16:38 · Испания. Ла Лига
Абреу: «Месси должен вернуться в «Барселону»
16:28 · Франция. Лига 1
Абреу: «То, как в ПСЖ относятся к Месси, как к преступнику - это немыслимо»
15:52 · Франция. Лига 1
«Аяччо» пропустил 5 голов от «Ренна», у Гуйри хет-трик
08:50 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» ждут решения Месси 2
08:37 · Италия. Серия А
Моуринью выбрал себе новый клуб 1
20 Мая
23:56 · Франция. Лига 1
«Лилль» добыл волевую победу над «Марселем»
22:24 · Франция. Лига 1
«Осер» - «ПСЖ»: прогноз на матч чемпионата Франции – 21 мая 2023
21:39 · Германия. Бундеслига
Четыре клуба Бундеслиги заинтересованы в нападающем «ПСЖ» Экитике
19:52 · Франция. Лига 1
«Нант» остался в зоне вылета, разгромно проиграв «Монпелье»
17:30 · Франция. Лига 1
Эррера объяснил, почему фанаты «ПСЖ» критикуют Месси
16:29 · Франция. Лига 1
Маркиньос встал на защиту Месси 1
14:07 · Испания. Ла Лига
«Реал» не подпишет Верратти
Все новости
Рекомендуем