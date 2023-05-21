«Ланс» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, одолев «Лорьян»

В предпоследнем матче 36-го тура чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ланса», претендующего на второе место по итогам сезона. Роман Февр забил уже на шестой минуте, но это был последний успех середняков. К 25-й минуте гости уже вели в счете, а на 87-й минуте Секо Фофана убил интригу - 3:1.

«Ланс» на пять очков опережает «Марсель» за два тура до конца и вряд ли упустит вторую строчку.