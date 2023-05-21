«Ланс» практически гарантировал себе место в Лиге чемпионов, одолев «Лорьян»

В предпоследнем матче 36-го тура чемпионата Франции «Лорьян» играл против «Ланса», претендующего на второе место по итогам сезона. Роман Февр забил уже на шестой минуте, но это был последний успех середняков. К 25-й минуте гости уже вели в счете, а на 87-й минуте Секо Фофана убил интригу - 3:1.
«Ланс» на пять очков опережает «Марсель» за два тура до конца и вряд ли упустит вторую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Февр Ромен6'
|20'Сотока Флориан (1:1)
|25'Томассон Адриен (1:2)
|87'Фофана Секо (1:3)
Мвого Ивон•Меите Бамо•Тальби Монтассар•Ле Гофф Венсан•Калюлю Гедеон 75'75' (Ле Бри Тео (75') •Йонгва Дарлин• 71'Инносент Бонке57' (Макенго Жан-Виктор (57') •Абергель Лоран84' (Бамба Дьенг (84') •Февр Ромен•Ле Фе Энцо•Коне Ибраима
Самба Брис•Гради Жонатан•Онана Жан•Медина Факундо• 43'Франковски Пшемыслав86' (Клод-Морис Алексис (86') •Мачадо Дейвер 39'68' (Айдара Массадио (68') •Абдул-Самед Салис•Фофана Секо•Сотока Флориан90' (Да Коста Давид Перейра (90') •Томассон Адриен68' (Фюльжени Анжело (68') •Опенда Лои86' (Ле Кардинал Жюльен (86')
Запасные: Боура Исмаэль•Пореба Лукаш•Букса Адам•Лека Жан-Луи
21 мая. Стадион "Стад де Мустуар".
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