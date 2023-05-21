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Чемпионат Франции. Лига 1

Доннарумма: Ты должен быть сумасшедшим, чтобы стать голкипером

21 Мая 2023 • 18:03 Комментировать
Осер
...
ПСЖ
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Через 2 ч. 48 мин.

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о том, как стать вратарём.

«Для того, чтобы играть на воротах, ты должен быть особенным, даже немного сумасшедшим. Критика? Я уже привык к этому, она никак меня не цепляет. Я постоянно работаю и стараюсь развиваться», — цитирует Доннарумму Telefoot.

В текущем сезоне 24-летний итальянец принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 47 голов и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 35 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 81 очко. В предстоящем туре подопечные Кристофа Галтье встретятся с «Осером» (21 мая в 21:45 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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