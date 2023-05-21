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Чемпионат Франции. Лига 1

«Аяччо» пропустил 5 голов от «Ренна», у Гуйри хет-трик

21 Мая 2023 • 15:52 Комментировать
Аяччо
0:5
Ренн
окончен

Вылетающий в Лигу 2 «Аяччо» провёл матч 36-го тура чемпионата Франции против «Ренна», претендента на еврокубки. Получилась игра в одни ворота, и аутсайдер совершенно ничего не показал, пропустив пять результативных атак, - 0:5. Амин Гуйри отметился хет-триком.

Его команда вышла на чистое шестое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Аяччо0:5Ренн
  14'Сантамария Батист (0:1)
  32'Гуйри Амин (0:2)
  37'Докю Жереми (0:3)
  40'Гуйри Амин (0:4)
  71'Гуйри Амин (0:5)
Леруа БенжаменЮссуф МохамедГонсалес Омар IIВидаль Клеман  57'Альфонс Микаэль  63'Спадануда Кевин 65' (Tony Strata ( 65') Баррето Микаэль 81' (Mehdi Puch ( 81') Кутадьер МатьёШегра Иван 46' (Туре Бен ( 46') Эль-Идрисси Мунем 90' (Хелифа Антони ( 90') Сумано Мусса 46' (Нури Рияд ( 46')
Запасные: Киличини ГуванниАвинель СедрикЛебас ПаолоБаяла СирильБелайли Юсеф
Манданда СтивТраоре АмариОмари ВармедРодон ДжоБелосьян Женуэль  45' 64' (Ассиньон Лоренс ( 64'  85') Сантамария БатистДокю Жереми 63' (Салах Ибрагим ( 63') Буриго Бенжамен 72' (Мюинга Арно ( 72') Майер ЛовроГуйри Амин 72' (Тэт Флавьен ( 72') Токо-Экамби Карл 79' (Дуэ Дезире ( 79')
Запасные: Дамержи ЭлиасАлемдар ДоганДуэ ГелаУгочукву Лесли
21 мая. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).

 

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