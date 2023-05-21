«Аяччо» пропустил 5 голов от «Ренна», у Гуйри хет-трик

Вылетающий в Лигу 2 «Аяччо» провёл матч 36-го тура чемпионата Франции против «Ренна», претендента на еврокубки. Получилась игра в одни ворота, и аутсайдер совершенно ничего не показал, пропустив пять результативных атак, - 0:5. Амин Гуйри отметился хет-триком.

Его команда вышла на чистое шестое место, соперник - третий с конца.