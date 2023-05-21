«Аяччо» пропустил 5 голов от «Ренна», у Гуйри хет-трик

Вылетающий в Лигу 2 «Аяччо» провёл матч 36-го тура чемпионата Франции против «Ренна», претендента на еврокубки. Получилась игра в одни ворота, и аутсайдер совершенно ничего не показал, пропустив пять результативных атак, - 0:5. Амин Гуйри отметился хет-триком.
Его команда вышла на чистое шестое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|14'Сантамария Батист (0:1)
|32'Гуйри Амин (0:2)
|37'Докю Жереми (0:3)
|40'Гуйри Амин (0:4)
|71'Гуйри Амин (0:5)
Леруа Бенжамен•Юссуф Мохамед•Гонсалес Омар II•Видаль Клеман• 57'Альфонс Микаэль• 63'Спадануда Кевин65' (Tony Strata (65') •Баррето Микаэль81' (Mehdi Puch (81') •Кутадьер Матьё•Шегра Иван46' (Туре Бен (46') •Эль-Идрисси Мунем90' (Хелифа Антони (90') •Сумано Мусса46' (Нури Рияд (46')
Манданда Стив•Траоре Амари•Омари Вармед•Родон Джо•Белосьян Женуэль 45'64' (Ассиньон Лоренс (64') • 85'Сантамария Батист•Докю Жереми63' (Салах Ибрагим (63') •Буриго Бенжамен72' (Мюинга Арно (72') •Майер Ловро•Гуйри Амин72' (Тэт Флавьен (72') •Токо-Экамби Карл79' (Дуэ Дезире (79')
Запасные: Дамержи Элиас•Алемдар Доган•Дуэ Гела•Угочукву Лесли
21 мая. Стадион "Стад Франсуа Коти" (Аяччо).
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