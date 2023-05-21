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Чемпионат Франции. Лига 1

«Осер» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

21 Мая 2023 • 21:15 Комментировать
Осер
0:2
ПСЖ
1 9.00 X 5.60 2 1.33
1-й тайм

В рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу «Осер» играет с «ПСЖ».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча Осер - ПСЖ

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Осер0:2ПСЖ
 6'Мбаппе Килиан (0:1)
 8'Мбаппе Килиан (0:2)
Ионуц Андрей РадуРавелсон РайанЖубал МендесТуре СулейманЗедатка АкимМенса ГидеонЭн ГотьеМассенжо Хан-НоаТуре БирамаСинайоко ЛассинДа Кошта Нуну
Запасные: Жанвье ЖульянЛеон ДонованПеррен ГаэтанНьянг М'БайеДембеле СирикиРуис-Атиль КайсАблин МаттисСахи ХамзаМ'Чангама ЮссуфДюжимон РемиОтре Матиас
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосРамос СерхиоДанилу ПерейраЗаир-Эмери УорренБернат ХуанВерратти МаркоФабиан РуисМесси ЛионельЭкитике УгоМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеНхага СерифБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльСаншеш РенатуЛетелье АлександрВитинья II
21 мая. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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ОСЕР ПСЖ
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