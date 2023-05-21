«Осер» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

В рамках 36-го тура чемпионата Франции по футболу «Осер» играет с «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Осер - ПСЖ
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Протокол игры
|6'Мбаппе Килиан (0:1)
|8'Мбаппе Килиан (0:2)
Ионуц Андрей Раду•Равелсон Райан•Жубал Мендес•Туре Сулейман•Зедатка Аким•Менса Гидеон•Эн Готье•Массенжо Хан-Ноа•Туре Бирама•Синайоко Лассин•Да Кошта Нуну
Доннарумма Джанлуиджи•Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Данилу Перейра•Заир-Эмери Уоррен•Бернат Хуан•Верратти Марко•Фабиан Руис•Месси Лионель•Экитике Уго•Мбаппе Килиан
21 мая. Стадион "Аббе-Дешам" (Осер).
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