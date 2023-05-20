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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» добыл волевую победу над «Марселем»

20 Мая 2023 • 23:56 Комментировать
Лилль
2:1
Марсель
окончен

«Лилль» с «Марселем» провели центральный матч 36-го тура Лиги 1. Команды ведут борьбу за еврокубки и мотивированы до предела. В середине первого тайма гости повели, когда Жонатан Клосс слева ворвался в штрафную и переиграл голкипера в ближнем бою. Он же на 45-й минуте умудрился промахнуться, нанося удар с нескольких метров. Сразу после перерыва Карлос Балеба заработал пенальти, а Джонатан Дэвид идеально пробил с точки, и голкипер не дотянулся до мяча. Вскоре Алексис Санчес вывалился на чужие ворота и поразил ближний угол, но гол отменили из-за офсайда. А вот «Лилль» забил по правилам, Реми Кабелла доставил мяч к линии вратарской, а Джонатан Бамба здорово пробил головой - 2:1. В оставшееся время у команд были моменты, но счет не изменился.

«Лилль» идет пятым и поджимает «Монако», а вот гости не смогли вырваться на вторую строчку и рискуют окончательно отпустить от себя «Ланс».

Протокол игры  
Лилль2:1Марсель
  29'Клосс Жонатан (0:1)
(1:1) Дэвид Джонатан50'  
(2:1) Бамба Джонатан72'  
Шевалье ЛюкаВеа ТимотиДиаките БафодеЙоро ЛениИсмаили Гонсалвес 26' (Гудмундссон Габриэль ( 26') Мартен Жонас 81' (Уна Адам ( 81') Андре Бенжамин  57'Гомеш Андре 67' (Кабелла Реми ( 67') Балеба Карлос 68' (Гомес Анхель ( 68') Дэвид Джонатан 81' (Байо Мохамед ( 81'  85') Бамба Джонатан  73'
Запасные: Костиль БенуаAmine MessoussaУсам АбдулайеSimon Ramet
Лопес ПауМБемба ШансельЖиго Самуэль 19' (Каборе Исса ( 19'Оливейра Витор 71') Балерди Леонардо  37'Клосс ЖонатанКолашинац СеадРонжье Валентин  55'Верету ЖорданЮндер ДженгизМалиновский РусланСанчес Алексис
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЭрик-Бертран БайиЭлмаз БартугГендузи МаттеоБланко РубенFrancois Mughe
20 мая. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Марсель Лилль
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