«Лилль» добыл волевую победу над «Марселем»

«Лилль» с «Марселем» провели центральный матч 36-го тура Лиги 1. Команды ведут борьбу за еврокубки и мотивированы до предела. В середине первого тайма гости повели, когда Жонатан Клосс слева ворвался в штрафную и переиграл голкипера в ближнем бою. Он же на 45-й минуте умудрился промахнуться, нанося удар с нескольких метров. Сразу после перерыва Карлос Балеба заработал пенальти, а Джонатан Дэвид идеально пробил с точки, и голкипер не дотянулся до мяча. Вскоре Алексис Санчес вывалился на чужие ворота и поразил ближний угол, но гол отменили из-за офсайда. А вот «Лилль» забил по правилам, Реми Кабелла доставил мяч к линии вратарской, а Джонатан Бамба здорово пробил головой - 2:1. В оставшееся время у команд были моменты, но счет не изменился.

«Лилль» идет пятым и поджимает «Монако», а вот гости не смогли вырваться на вторую строчку и рискуют окончательно отпустить от себя «Ланс».