«Нант» остался в зоне вылета, разгромно проиграв «Монпелье»

В 36-м туре чемпионата Франции «Нант» принимал «Монпелье». Хозяева поля, ведущие борьбу за выживание, выглядели неплохо, но в равной борьбе напропускали очень много. Жордан Ферри и Арно Норден обеспечили гостям комфортный перевес к началу второго тайма, а в конце Фалае Сако сделал счет разгромным.
«Монпелье» закрепился на 12-м месте, а вот противник идет на четвертом месте с конца, проигрывая один балл конкурентам из «Осера».
Протокол игры
|38'Ферри Жордан (0:1)
|47'Норден Арно (0:2)
|87'Сако Фалае (0:3)
Лафон Альбан•Кастеллетто Жан-Шарль•Жиротто Андрей•Паллуа Николя56' (Stredair Appuah (56') •Сентонз Фабьен•Мерлин Квентин 20'79' (Сиссоко Мусса (79') •Молле Флоран• 57'Мутуссами Самуэль• 49'Блас Людовик 77'78' (Коко Маркус (78') •Саймон Мозес•Делор Анди5' (Мохамед Мостафа (5')
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Куяте Кики86' (Сахо Мамаду (86') •Эстев Максим•Силла Иссиага•Ферри Жордан•Шотар Жорис•Норден Арно•Саванье Тежи70' (Леруа Лео (70') •Мауасса Фет79' (Сент-Люс Тео (79') •Хазри Вахби69' (Мавидиди Стефи (69')
20 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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