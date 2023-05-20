«Нант» остался в зоне вылета, разгромно проиграв «Монпелье»

В 36-м туре чемпионата Франции «Нант» принимал «Монпелье». Хозяева поля, ведущие борьбу за выживание, выглядели неплохо, но в равной борьбе напропускали очень много. Жордан Ферри и Арно Норден обеспечили гостям комфортный перевес к началу второго тайма, а в конце Фалае Сако сделал счет разгромным.

«Монпелье» закрепился на 12-м месте, а вот противник идет на четвертом месте с конца, проигрывая один балл конкурентам из «Осера».