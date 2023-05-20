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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» остался в зоне вылета, разгромно проиграв «Монпелье»

20 Мая 2023 • 19:52 Комментировать
Нант
0:3
Монпелье
окончен

В 36-м туре чемпионата Франции «Нант» принимал «Монпелье». Хозяева поля, ведущие борьбу за выживание, выглядели неплохо, но в равной борьбе напропускали очень много. Жордан Ферри и Арно Норден обеспечили гостям комфортный перевес к началу второго тайма, а в конце Фалае Сако сделал счет разгромным.

«Монпелье» закрепился на 12-м месте, а вот противник идет на четвертом месте с конца, проигрывая один балл конкурентам из «Осера».

Протокол игры  
Нант0:3Монпелье
  38'Ферри Жордан (0:1)
  47'Норден Арно (0:2)
  87'Сако Фалае (0:3)
Лафон АльбанКастеллетто Жан-ШарльЖиротто АндрейПаллуа Николя 56' (Stredair Appuah ( 56') Сентонз ФабьенМерлин Квентин  20' 79' (Сиссоко Мусса ( 79') Молле Флоран  57'Мутуссами Самуэль  49'Блас Людовик  77' 78' (Коко Маркус ( 78') Саймон МозесДелор Анди 5' (Мохамед Мостафа ( 5')
Запасные: Жоао ВикторТраоре ШарльЭнеме СантьягоХаджам ЖауэнДескамп Реми
Лекомт БенжаменСако ФалаеКуяте Кики 86' (Сахо Мамаду ( 86') Эстев МаксимСилла ИссиагаФерри ЖорданШотар ЖорисНорден АрноСаванье Тежи 70' (Леруа Лео ( 70') Мауасса Фет 79' (Сент-Люс Тео ( 79') Хазри Вахби 69' (Мавидиди Стефи ( 69')
Запасные: Жюльен КристоферMatteo LoubatieresТшато ЭнзоБерто Димитри
20 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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