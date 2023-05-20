Эррера объяснил, почему фанаты «ПСЖ» критикуют Месси

Полузащитник «Атлетика» из Бильбао Андер Эррера поделился комментарием по поводу критики нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«ПСЖ» — не тот клуб, в котором привыкли долго ждать. Команда никак не может выиграть Лигу чемпионов. Кто больше всего страдает от этого? Лучшие! «ПСЖ» — это единственная в мире команда, для которой сезон считается провальным, если нет победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Эрреры Yahoo! Sport.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси забил 20 мячей и записал в свой актив 19 результативных передач в 38 матчах с учетом всех турниров.

После 35 туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 81 очко.