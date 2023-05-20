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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос встал на защиту Месси

20 Мая 2023 • 16:29 Комментировать (1)
Осер
...
ПСЖ
1 7.30 X 5.20 2 1.38
21.05 21:45

За последние недели фанаты «ПСЖ» не раз освистывали форварда Лионеля Месси. Защитник команды Маркиньос встал на защиту звёздного аргентинца.

«Я всегда уважаю протесты, когда они мирные, и когда они нужны. Но я хочу попросить болельщиков не нападать на того или иного игрока. Ответственность всегда коллективная», - сказал Маркиньос L'Equipe.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи активно связывают аргентинца с возвращением в «Барселону», а также с возможным переходом в «Аль-Хиляль». Аравийский клуб якобы готов платить Лео 500 миллионов евро в год.

 

Месси сделал выбор между «Барселоной» и огромными деньгами в Саудовской Аравии

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Маркиньос
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Комментарии (1)
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 16:34
Сложно говорить о коллективной ответственности, когда за по сути одну и ту же работу кто то получает 35 миллионов, а кто то 10 миллионов.
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