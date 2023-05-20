Маркиньос встал на защиту Месси

За последние недели фанаты «ПСЖ» не раз освистывали форварда Лионеля Месси. Защитник команды Маркиньос встал на защиту звёздного аргентинца.

«Я всегда уважаю протесты, когда они мирные, и когда они нужны. Но я хочу попросить болельщиков не нападать на того или иного игрока. Ответственность всегда коллективная», - сказал Маркиньос L'Equipe.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи активно связывают аргентинца с возвращением в «Барселону», а также с возможным переходом в «Аль-Хиляль». Аравийский клуб якобы готов платить Лео 500 миллионов евро в год.

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