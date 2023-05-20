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Чемпионат Франции. Лига 1

Звезда «ПСЖ» готов перейти в «Реал»

20 Мая 2023 • 08:29 Комментировать

Итальянский опорник Марко Верратти планирует покинуть свой нынешний клуб - «ПСЖ» - по завершении текущего сезона.

Как стало известно журналистам RMC Sport, полузащитник готов к переезду в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет мадридский «Реал». Среди конкурентов «сливочных» называется саудовский «Аль-Хиляль».

Верратти выступает за парижский коллектив с июля 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Марко провел 26 матчей, получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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