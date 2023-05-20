Звезда «ПСЖ» готов перейти в «Реал»

Итальянский опорник Марко Верратти планирует покинуть свой нынешний клуб - «ПСЖ» - по завершении текущего сезона.

Как стало известно журналистам RMC Sport, полузащитник готов к переезду в испанский чемпионат, где интерес к нему проявляет мадридский «Реал». Среди конкурентов «сливочных» называется саудовский «Аль-Хиляль».

Верратти выступает за парижский коллектив с июля 2012 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Марко провел 26 матчей, получил девять желтых карточек и один раз был удален с поля.