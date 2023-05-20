Тренер «Монако» объяснил поражение от «Лиона»

Наставник «Монако» Филипп Клеман высказался относительно поражения от «Лиона» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Франции.

«Мы смогли хорошо начать встречу и повести в счете. Но затем соперник отыгрался. Этот гол надломил нашу команду в психологическом плане. На второй тайм вышла уже совсем другая команда. Нельзя, чтобы такое происходило», - передает слова специалиста пресс-служба монегасков.

После 36 проведенных туров чемпионата Франции «Монако» набрал 65 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице. Подопечные Клемана опережают идущий пятым «Лилль» на пять очков.